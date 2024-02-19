هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تختتم الورشة التدريبية “اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”

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اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، الورشة التدريبية بعنوان “اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”، بحضور 40 من منسوبي الهيئة والجهات المشاركة، والتي استمرت لمدة 4 أيام.

وجرى خلال الورشة تسليط الضوء على آليات الحصر والتوثيق وتوضيح المفاهيم المتعلقة بها، إلى جانب تقديم المعايير والمتطلبات والأدوات اللازمة للقيام بعمليات حفظ التراث الثقافي غير المادي، وفقًا للمواد المقدمة من قبل منظمة اليونسكو.

وبيّنت الهيئة أن الورشة التدريبية تأتي ضمن إطار برنامج اليونسكو؛ حيث تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة ورفع الكفاءة العلمية والعملية وتطوير مهارات الأفراد العاملين والمهتمين في مجالات الحفاظ على التراث في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، والذي يعنى به: الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية.