هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تحصل على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN

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حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN؛ لجهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتُعد هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من الجهات السباقة على مستوى المملكة التي تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مما يتيح لها الاستفادة من قواعد البيانات العالمية المتخصصة في الحياة الفطرية وحمايتها، ومن خبرات أكثر من 18 ألف خبير ومتخصص في الاتحاد.

ويمنح حصول الهيئة على العضوية الحكومية مساحة واسعة لتكوين الشراكات وتبادل الخبرات مع الأعضاء، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته التي تعقد كل أربع سنوات، كما تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تطوير أعمال حماية البيئة والطبيعة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، وفق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”.