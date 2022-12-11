هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تدشن برنامج نخبة الجوالة بالتعاون مع جامعة تبوك

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم ، برنامج نخبة الجوالة في نسخته الأولى بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة تبوك .

واستقطب البرنامج في نسخته الأولى عشرين مرشحاً من حديثي التخرج من كلية العلوم بجامعة تبوك، تتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية للهيئة، لإكسابهم الخبرة والمهارة لتأهيلهم وتمكينهم في تنفيذ المهام الوظيفية والواجبات، من خلال تقديم برنامج تفصيلي متكامل أشرف على إعداده خبراء من داخل وخارج المملكة، متضمناً أحدث وسائل التعليم الأكاديمي والتطبيقي؛ لضمان جاهزية المتدربين لتقديم الخدمات البيئية بالشكل الأمثل، بما يتوافق مع أهداف الهيئة ورؤيتها.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية قد شهدت مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعاون مع عدة جهات وهيئات حكومية، تصب ضمن إستراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة .