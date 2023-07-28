هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تحصل على اعتماد التصنيف الإداري من IUCN

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حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على اعتماد التصنيف الإداري من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وذلك نظير تطبيق معايير مصفوفة التصنيفات الإدارية للمحميات الطبيعية الدولية، ويعد هذا الاعتماد أحد أهم الوثائق الداعمة لتحقيق الانضمام للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية التي تدار بفعالية وكفاءة.

وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من خلال إستراتيجيتها إلى المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، كما تعمل على تطوير أعمال حماية البيئة والطبيعة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، وفق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، كونها أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط وقارة آسيا، التي تتميز بتنوعها الجغرافي والتراثي.

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد رابع أكبر محمية برية بالعالم والأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.