هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية تُنظم اللقاء البيئي السنوي الأول

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نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحضور الرئيس التنفيذي ماهر بن عبدالله القثمي، في مدينة الرياض أمس، “اللقاء البيئي السنوي الأول”؛ الذي يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المجتمع البيئي، واطلاعهم على جهودها وأبرز مستجدات اعمالها في المحمية، والتغيرات الإيجابية في بيئتها، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وخلق جسور تواصل دائمة معهم لتحقيق الأهداف الوطنية البيئية، المتمثلة في حماية البيئة وتنميتها عبر فعاليات التشجير، ورفع الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى هامش اللقاء السنوي الأول، أطلقت هيئة تطوير المحمية مبادرة لتمكين الجمعيات البيئة للمشاركة في تنمية الغطاء النباتي في المحمية، وسط مشاركة واسعة من النخب الأكاديمية والخبراء والمتخصصين والهواة المهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى الجمعيات البيئية.

ويندرج “اللقاء البيئي السنوي الأول”؛ ضمن أهداف هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية الإستراتيجية، في التكامل مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، إضافة إلى الأفراد والخبرات الوطنية، للاستفادة منهم في تعزيز جهودها بحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المحمية وفق أفضل الممارسات العلمية العالمية.

يُذكر أن محمية الملك عبد العزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.