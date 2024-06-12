هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تدعو الشركات المختصة للمشاركة في تأهيل المقاولين لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لعمارة وتوسعة ‫مسجد قباء

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دعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم، الشركات والمؤسسات المختصة في الإنشاءات العامة والتشييد وبناء المرافق العامة، إلى المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعمارة وتوسعة ‫مسجد قباء‬.

وأفادت الهيئة بأن آخر موعد لاستلام الاستفسارات في تاريخ 1445/12/20 وآخر موعد لتقديم وثائق التأهيل هو 1445/12/26 وأن تقييم وثائق التأهيل يكون بتاريخ 1445/07/03 , ودعت الراغبين للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة منصة اعتماد وزيارة الرابط التالي

https://tenders.etimad.sa/Qualification/PrequalificationVisitorDetails/8t8OpLLHt76d3CYVjd7DQg==.