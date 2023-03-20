هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ورابط التقديم)

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للعمل في عدد من التخصصات.

المسميات الوظيفية المتاحة

1_مدير إدارة الدراسات.

2_أخصائي التخطيط الاستراتيجي.

3_أخصائي دراسات وبحوث استراتيجية.

نبذة عن هيئة التطوير بحائل

تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزة للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والاشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها، ذلك بما يضمن ايضًا تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابـــط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا