هيئة تطوير منطقة حائل توقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للتعليم ‏الإلكتروني

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وقَّعت هيئة تطوير منطقة حائل مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني للتعليم ‏الإلكتروني؛ تهدف لدعم منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني للعاملين في الهيئة، ‏وتنمية رأس المال البشري في المنطقة من خلال البرامج والمبادرات التعليمية ‏الإلكترونية.‏

ووقّع المذكرة عن الهيئة رئيسها التنفيذي عمر بن عبدالله العبدالجبار، في حين مثّل ‏المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المدير العام الدكتور عبدالله الوليدي.‏

وأوضح العبدالجبار أن هذه المذكرة تُركز في مستهدفاتها على عدة مجالات تتعلق ‏بالتراخيص وتطبيق معايير التعليم الإلكتروني والتعاون في مجال تراخيص التعليم ‏الإلكتروني عبر الشهادات الاحترافية، لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم الإلكتروني في ‏الهيئة من بناء مسارات تعليمية من خلال منصة ‏FutureX‏ وتقديم الاستشارات ‏وتبادل البيانات بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني, بالإضافة إلى ‏الدراسات والأبحاث في مجال التعليم الإلكتروني.‏

وأضاف أن المذكرة تُعنى بتعزيز جودة ممارسة التعليم والتدريب ‏الإلكتروني بما يسهم في رفع مستوى قدرات المستفيدين وإكسابهم المهارات لتطوير ‏فرصهم مما ينعكس إيجابًا على مستوى إنتاجيتهم، كما ستعمل المذكرة على تحقيق ‏التكامل مع مختلف الجهات في المنطقة للوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح ‏للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المنصة ‏الوطنية للتعليم الإلكتروني ‏FutureX‏ التي ستلبي احتياجات المستفيدين من خلال ‏الفرص التعليمية المتاحة والمتنوعة.‏