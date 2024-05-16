هيئة تطوير منطقة حائل توقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للتعليم ‏الإلكتروني

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وقَّعت هيئة تطوير منطقة حائل مذكرة تعاون مشترك مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ تهدف لدعم منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني للعاملين في الهيئة، وتنمية رأس المال البشري في المنطقة من خلال البرامج والمبادرات التعليمية الإلكترونية.
ووقّع المذكرة عن الهيئة رئيسها التنفيذي عمر بن عبدالله العبدالجبار، في حين مثّل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المدير العام الدكتور عبدالله الوليدي.
وأوضح العبدالجبار أن هذه المذكرة تُركز في مستهدفاتها على عدة مجالات تتعلق بالتراخيص وتطبيق معايير التعليم الإلكتروني والتعاون في مجال تراخيص التعليم الإلكتروني عبر الشهادات الاحترافية، لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم الإلكتروني في الهيئة من بناء مسارات تعليمية من خلال منصة FutureX وتقديم الاستشارات وتبادل البيانات بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني, بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث في مجال التعليم الإلكتروني.
وأضاف أن المذكرة تُعنى بتعزيز جودة ممارسة التعليم والتدريب الإلكتروني بما يسهم في رفع مستوى قدرات المستفيدين وإكسابهم المهارات لتطوير فرصهم مما ينعكس إيجابًا على مستوى إنتاجيتهم، كما ستعمل المذكرة على تحقيق التكامل مع مختلف الجهات في المنطقة للوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX التي ستلبي احتياجات المستفيدين من خلال الفرص التعليمية المتاحة والمتنوعة.