هيئة تطوير منطقة عسير راعياً رسمياً للنسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي

المناطق_أبها

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير عن دخولها كشريك استراتيجي في النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي المقرر عقده في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024. وتأتي هذه المشاركة بعد نجاح وتميز حضور ها في النسخة الأولى العام الماضي، في عرض الإمكانات السياحية لمنطقة عسير كوجهة سياحية رئيسية ومستدامة ومساهمتها في نمو وازدهار قطاع السياحة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وعن الاستعداد للمشاركة أعرب سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس/ هاشم الدباغ، عن حماسه للمشاركة، وقال: “أن المشاركة تهدف إلى ترسيخ حضور منطقة عسير كوجهة سياحية مستدامة، وإبراز مقوماتها الطبيعية والثقافية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المشغلة للقطاع السياحي في عسير، حيث تم تخصيص مساحات عرض للمنتجات والخدمات التي يقدمونها”

تعد عسير بالفعل وجهة سياحية مرغوبة للغاية وتشتهر بمناخها المميز طوال العام، والطبيعية النقية والمتنوعة، والتقاليد الثقافية العريقة، وقد استقبلت عسير حوالي 6 ملايين زائر في عام 2023 من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – بزيادة قدرها 17٪ عن عام 2022. وتتوقع تحقيق ما يصل إلى 7 ملايين في عام 2024. وكما أوضح الرئيس التنفيذي بأن المنطقة تستعد الآن لتحقيق تطور كبير من شأنه أن يزيد من جاذبيتها للزوار المحليين والدوليين على حد سواء – مع التأكيد على التزامها بالحفاظ على الثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة – وذلك بهدف تحقيق ما يقارب من 9 ملايين زائر بحلول عام 2030.

وتأكيدًا على تفاني هيئة تطوير منطقة عسير لتحقيق هذا الهدف الطموح، يوفر ملتقى السياحة السعودي 2024 منصة مثالية لعرض الدور الكبير لعسير في التنمية السياحية للمملكة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإمكانات المتنوعة غير المستغلة للمنطقة كوجهة سياحية رئيسية.

وسيحتل جناح هيئة تطوير منطقة عسير مكانة بارزة في الملتقى، حيث ستحتفل بالمعالم السياحية والتجارب السياحية المتنوعة في المنطقة. وقد تم تصميم الجناح ليكون مؤثرًا وتفاعليًا، ويوفر فرصة فريدة لهيئة تطوير منطقة عسير للتواصل مع الشركاء التجاريين والزوار، وسيتضمن عروضًا موسيقية ولوحات فولكلورية عسيريه حية، بالإضافة إلى عرض منتجات عسير الشهيرة وكرم الضيافة، لمنح الضيوف فرصة تجربة التراث الثقافي النابض بالحياة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الهيئة من خلال جلسة حوارية بعنوان “عسير تسابق المستقبل” مع سعادة الرئيس التنفيذي هاشم الدباغ، ومدير عام تطوير الوجهات السياحية الأستاذ حاتم الحربي، ومدير عام الاستثمار الأستاذ سلطان الشهري في يوم افتتاح المعرض الاثنين 22 يناير، حيث ستتم مناقشة دور عسير كوجهة سياحية مستدامة في المنظومة السياحية في المملكة، والنجاحات السياحية التي حققتها حتى الآن ومن أبرزها موسم صيف 2023، وتوضيح الخطط والتوجهات المستقبلية لعام 2024، ومواصلة السعي إلى تطوير قطاع السياحة في عسير كجزء رئيس من رؤية السعودية 2030.

وأضاف الدباغ: “نحن نتطلع إلى المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع السياحي في المملكة في المنتدى السياحي السعودي لتبادل الأفكار واستكشاف الإمكانات الغنية التي يمكن أن تقدمها عسير والتكاتف لتحقيق الرؤية المشتركة لسياحة مزدهرة ومستدامة في منطقة عسير بشكل خاص والمملكة العربية السعودية على نطاق أوسع.