“هيئة تقويم التعليم” تعقد ورشة عمل حول “مراجعة وتحكيم معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب”

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عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “مراجعة وتحكيم معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب”، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

واستعرضت الورشة التي جمعت بين مختلف الجهات المعنية والمتخصصين في قطاع التدريب، التوجهات الإستراتيجية لضمان وضبط جودة البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل، وتخللت الورشة مراجعة لمعايير الاعتماد البرامجي لتلك البرامج.

ويهدف الاعتماد البرامجي إلى المساهمة في رفع جودة البرامج والمخرجات التدريبية وضمان اتساق ما يطرح من مؤهلات وبرامج تدريبية مع معايير الجودة والتوافق مع احتياجات سوق العمل والتوجهات التنموية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 65 متخصصًا، يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، بما في ذلك وزارات، وهيئات تنظيمية، ومؤسسات تعليمية، وأكاديميات تدريبية حكومية وخاصة على مستوى المملكة.

ويُعد مركز “مسار” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة المؤسسات والبرامج والمخرجات التدريبية في المملكة من خلال أطر ومعايير محددة؛ والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.