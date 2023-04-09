هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن حصول 4 منشآت تدريبية على الاعتماد المؤسسي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، حصول 4 منشآت تدريبية على الاعتماد المؤسسي خلال شهر مارس 2023م.

وحصلت الأكاديمية السعودية للمياه في مدينة الجبيل، التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2026م، كما حصل المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2026م.

كما حصلت الأكاديمية الوطنية الرائدة (لنا) إحدى منشآت الشراكات الإستراتيجية، ومقرها الخبر، على الاعتماد المؤسسي المشروط لمدة سنة، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2024م، وحصل المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، وهو أحد منشآت الشراكات الإستراتيجية، ومقره جدة، على الاعتماد المؤسسي المشروط من الهيئة لمدة سنة واحدة وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2024م.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للإسهام في رفع جودتها وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويعدُ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة للهيئة، الذي يهدف إلى الإسهام في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.