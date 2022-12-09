هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين “ذكورًا وإناثًا” في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقــــاً للتفاصيل التالية

المسميات الوظيفية

1-أخصائي عقود.

2-مدير إدارة الأمن و السلامة.

3-متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.

4-متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.

5-متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.

6-متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.

7-متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.

8-متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.

9-متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.

10-متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.

عن الهيئة

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في الـــمملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلــــكتروني لـ التوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).