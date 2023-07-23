هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية مع المعهد العالي للسياحة والضيافة للبدء بتنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، اليوم ، اتفاقية للبدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد العالي للسياحة والضيافة، وذلك بمقر المعهد بالرياض.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” الدكتور محمد بن علي الخيري، ومن جانب المعهد العالي للسياحة والضيافة وقّعتها مديرة المعهد أمل العطوي.

ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

ويُعد مركز “مسار” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.