هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات اعتماد لجميع برامج جامعة الطائف

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم, اتفاقية إطارية لاعتماد (32) برنامجًا أكاديميًا لجامعة الطائف, بالإضافة لتوقيع ملاحق تنفيذية لـ(38) برنامجًا أكاديميًا، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري, وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن توقيع العدد الكبير لاتفاقيات برامج الاعتماد مع جامعة الطائف يعبر بوضوح عن إيمان الجامعة بأن الاعتماد الأكاديمي يمثل أداة رئيسة لتجويد المخرجات، وتنمية مهارات الطلاب، ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم، ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدراك منسوبيها لأثر الاعتماد البرامجي المستقبلي على جودة الأداء وارتفاع مستويات الطلاب والطالبات؛ بما يسهم في نمو مهاراتهم.

وأضاف معاليه أنه بعد توقيع اتفاقيات الاعتماد اليوم تكون جميع برامج الجامعة معتمدة أو في طور الاعتماد، فقد حرصت الهيئة في هذا السياق على أن يكون تركيزها على الأولويات والجهود عالية الأثر، مع دعم أعمال التكامل مع الجهات الوطنية، والعناية بدعم التميز والإبداع، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، والجامعات السعودية؛ على تعزيز جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، وذلك بحصول جميع البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي قبل نهاية عام 2027م.

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز, مشيرة إلى أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي يخضعان لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.