“هيئة تقويم التعليم والتدريب” توقع مع 20 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 20 شركة تعليمية تضم 105 مدارس، و17.434 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي ” تميز ” الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي, والملاك والمديرين التنفيذين لهذه الشركات التعليمية.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.

كما يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

والمدارس التي تم التوقيع معها هي : (مدارس تربية الأجيال للتعليم بحفر الباطن- مدارس دار الأحفاد للتعليم بنجران – مدارس جواثا بالأحساء – مدارس الصدارة الأهلية بالرياض – مدارس التميز العالمية ببريدة – مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج – مدارس السعودية الأهلية بالرياض – مدارس الشروق النموذجية بنجران – مدارس المعارف الأهلية بنجران – مدارس المنورة الأهلية بالمدينة المنورة – مدارس أسبار الأهلية بالجوف – مدارس السعد الأهلية بالخبر – مدارس دار الفيصل الأهلية والعالمية بالباحة – مدارس العقيق الأهلية بالمدينة المنورة – مدارس ندى العالمية بالأحساء – مدارس مواهب الخليج الأهلية بنجران – مدارس توسم الإبداع الأهلية بنجران – مدارس جبل الظهران الأهلية التابعة للجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالظهران – مدارس أجيال الشروق الأهلية بنجران – مدارس مستقبل نجران التعليمية بنجران).

وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا للاتفاقيات التي وقعتها الهيئة سابقاً مع 105 شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تضم 1251 مدرسة، و 261688 طالبًا وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.