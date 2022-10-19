هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، بمحافظة جدة اليوم، سبع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “تميز” الأستاذ الدكتور أحمد الجبيلي، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات التعليمية الآتية: (مدارس دار الفرسان الأهلية – مدارس جدة الخاصة – مدارس المكتشف العالمية – مدارس شروق المملكة العالمية – مدارس الحسن العالمية – مجمع العبادي التعليمي – نور الإيمان الأهلية ) وتضم تلك المدارس (55) مجمعاً وفرعاً تعليمياً.

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز “تميز” لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة وحضور عدد من الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: ( جدة – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الطائف – ينبع – العلا – القنفذة – إدارة التعليم بالهيئة الملكية بينبع).

واستهدف اللقاء الذي عُقد بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المدن المستهدفة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعددها (120) مدرسة وجهة تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، البالغ عددهم (26) مشرفاً تعليمياً، ولجان التعليم الأهلي بالغرف التجارية.

وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته ودورة الاعتماد المدرسي ومعاييره، والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي، وتنظيم عمل الهيات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.

ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية و البشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويُعدُّ هذا اللقاء امتداداً للقاءات التي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز “تميز”، بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.

الجدير بالذكر بأن الهيئة، ممثلة بمركز “تميز”، وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع (49) شركة تعليمية تضم (914) مدرسة، و (190) ألف طالب وطالبة، ويعد المركز أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.