هيئة فنون الطهي تنظم لقاءً افتراضيًا عن “المشاركة في أسواق المزارعين”

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نظّمت هيئة فنون الطهي أمس، لقاءً افتراضياً مفتوحاً عن “المشاركة في أسواق المزارعين”، بهدف التعريف بها ومناقشة دورها في تنمية واستعراض المنتجات المحلية، وآلية التسجيل فيها، وذلك بحضور عددٍ من المهتمين والمتخصصين.

وتناول اللقاء أهداف فعالية أسواق المزارعين، والتي ترمي إلى تعزيز الوعي حول خيرات المملكة، وتسليط الضوء على إبداعات المزارعين والطهاة المحليين، إلى جانب تخصيص مساحات للتفاعل الاجتماعي بين المزارعين والمستهلكين، والاحتفاء بتنوع المحاصيل المحلية واكتشافها وتذوقها.

وأوضح الهيئة أن الفعالية فيها مناطق منوعة وغنية، منها منطقة المزارعين، ومنطقة الأسر المنتجة، ومنطقة الهدايا، ومنطقة عزف العود، ومنطقة الرسم على أوجه الأطفال، مبينة طريقة التقديم على المشاركة في الفعالية، حيث ستُنظّم في عددٍ من مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقُدّمت الفعالية العام الجاري في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والعلا، والخبر، وجدة؛ وحققت تنميةً للمنتجات الغذائية وأبرزتها على الصعيد المحلي والدولي، فحفّزت هذا السوق بوصفه منصةً داعمة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى أنها ربطت المزارعين بالمستهلكين وساعدتهم في بيع منتجاتهم بشكل مباشر.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية المفتوحة التي تنظمها هيئة فنون الطهي دورياً، وذلك بغرض مناقشة المواضيع المرتبطة بالقطاع، وإثراء المهتمين والمتخصصين والتواصل معهم واستقبال مقترحاتهم وآرائهم، فضلاً عن تعريفهم بأعمال الهيئة وجهودها في تطوير القطاع.