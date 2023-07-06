هيئة فنون الطهي تُشارك في مهرجان خيرات الباحة الثالث بأركان متنوعة

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بدأت هيئة فنون الطهي مشاركتها في مهرجان خيرات الباحة الثالث، المقام في غابة رغدان بجوار حديقة الأمير محمد بن سعود بمدينة الباحة، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي يتضمن أركاناً متعددة ومتنوعة للمزارعين، يعرضون فيها المنتجات الموسمية من الفواكه والخضراوات التي تشتهر بها المنطقة.

وتتمثل مشاركة الهيئة بالمهرجان الذي يستمر حتى 19 يوليو الجاري، في توفير ركنٍللطهي الحي بحضور عددٍ من الطهاة السعوديين المميزين الذين سيقدمون لزوّار المهرجان أشهى الأطباق المحلية، إضافةً إلى ركنٍ متخصص للقهوة السعودية رمزِالضيافة والكرم السعودي، وكذلك ركن يقدم هدايا متنوعة مستوحاة من بيئة الطهي السعودي، فضلاً عن جناحَين خاصَّين بالأسر المنتجة؛ وذلك لتمكينهم من عرض منتجاتهم على زوّار المهرجان دعماً لهم في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتهدف مشاركة هيئة فنون الطهي في هذا الحدث الذي يُعد من أكبر الأحداث التي تقام في منطقة الباحة إلى توعية المجتمع المحلي بخيرات الباحة الموسمية، إلى جانب دعم فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتمكين الأسر المنتجة من حضورالفعاليات والمهرجانات الكبرى للوصول إلى أكبر شريحةٍ ممكنة، ويأتي ذلك في ظل التعاون الدائم بين الهيئة، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز حضور قطاع فنون الطهي بالمملكة.