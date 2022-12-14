هيئة فنون الطهي تُطلق مهرجان “فيست الطعام السعودي” في الرياض

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أطلقت هيئة فنون الطهي النسخة الثانية من مهرجان “فيست للطعام السعودي” بحلته الجديدة على مساحةٍ تقدر بـ 60 ألف متر مربع في حي حطين بالرياض، والذي يستمر لمدة أسبوعين محتوياً على مسميات وخصائص الطبخ السعودي بمختلف مناطق المملكة، لتنمية واستكشاف المحتوي المحلي، ونقل الخبرات والمعرفة في الطعام السعودي.

وقد تميز اليوم الأول من المهرجان بتصميم منطقة واسعة تحتوي على مجموعة من المطاعم، وعربات الأطعمة، والتي قدّمت العديد من أصناف الأطعمة التراثية السعودية لزوّار المهرجان، إلى جانب تعريفهم بالمكوّنات والوصفات التي تشتهر بها هذه المناطق وتذوق منتجاتها، ومعرفة خلفيتها التاريخية ومسمياتها بحسب كل منطقة، إضافة لعروضاً ممزوجة بالموسيقى.

في الوقت الذي شارك فيه الأطفال في عمل أطباقٍ بسيطة تسهم في معرفتهم وتنمية مواهبهم، واستمتع الزوار بالتجول في منطقة النخيل والتمور متعرفين خلالها على أنواع التمور بالمملكة، حيث تضمن المهرجان عرض فرص استثمارية محلية وعالمية عبر الورش التحضيرية والاجتماعات التي أقيمت على هامشه.

ونظمت هيئة فنون الطهي ضمن فعاليات المهرجان مسابقة الأطباق السعودية؛ للتعريف بطرق إعداد الطعام؛ لتأهيل الكفاءات المحلية في تحضيرها مستقبلاً، وترسيخ صناعة الطهي بالطرق التقليدية المتوارثة، والحفاظ على الإرث السعودي ونقله للعالم، وحددت الهيئة المشاركة في المسابقات عن طريق مشاركة المرشحين المؤهلين بعد التسجيل بالمنصة الخاصة بالهيئة، على أن يتم اختيار ثلاثة فائزين يومياً من بين المتسابقين بجوائز يومية تتخطى 30,000 ريال، حيث تستمر المسابقات إلى نهاية المهرجان.

ويعد مهرجان “فيست للطعام السعودي” واحداً من أهم مهرجانات الطعام في المملكة، ويحظى باهتمام واسع من الجمهور، حيث يختص في استعراض فنون الطهي، وتقديمه، وأنواع الطعام السعودي التقليدي، ويجمع بين فنون الطهي والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك مسرح للطهي الحي يشارك فيه طهاة مشهورون محلياً وعالمياً.