“هيئة فنون العمارة” تُنظم اللقاء الثالث لمقهى التواصل بالخبر الخميس المقبل

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تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم مساء الخميس المقبل اللقاء الثالث من لقاءات مقهى التواصل، وذلك بمجمع ريادة الأعمال بمدينة الخبر، داعية الراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط : https://engage.moc.gov.sa/arch_event

وتعد مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني، التي انطلقت تعزيزاً لدعم الممارسين، وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهي متنوعة بمختلف مناطق المملكة، بهدف تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب، ممارسين، أكاديميين، ومختصين.

وتسعى الهيئة من خلال لقاءات مقهى التواصل إلى تعزيز الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم، وتبني منهجية الميثاق وقيمه والمشاريع النموذجية؛ لتحفيز مجتمع العمارة والتصميم الممارس والمختص سواء أفراد أو مؤسسات.