هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق مسابقة المقالة الإبداعية

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أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم مسابقة المقالة الإبداعية، التي تتيح المجال للمعماريين والمصممين لخوض تجربة الكتابة الإبداعية عبر طرح عدد من الأسئلة ليجيب عليها الكاتب، التي تمثل آراءه وتجاربه الشخصية؛ لإيصال رسالة أو فكرة معينة كانت انعكاساً للبعد الثقافي في المملكة.

وتستهدف المسابقة المعماريين والمصممين بشكلٍ خاص، والمهتمين بقطاع التصميم عموماً؛ حيث تتيح هذه المسابقة المجال للمصممين للإبداع والابتكار، وذلك بهدف دعم وتطوير مواهب الممارسين في قطاع العمارة والتصميم، والأكاديميين، والطلبة، والمهتمين بمجال العمارة والتصميم.

وتتضمن المسابقة أربع ركائز لتقييم المشاركات، تشمل: ترابط الموضوع في المقالة، وسلاسة التنقل من المقدمة لصلب الموضوع ثم الخاتمة دون الإخلال بالفكرة، واستخدام أسلوب التشويق لشد انتباه القارئ لإكمال المقالة والاستجابة لمتطلبات المسابقة من خلال عدد الكلمات، واللغة المستخدمة، والإجابة عن السؤال، وبنية المقالة. وعكس مرئيات الكاتب، وقوة طرح آرائه وتجاربه الشخصية.

وستحتفي هيئة فنون العمارة والتصميم بالمشاركة الفائزة بنشر المقالة على إحدى المنصات الرسمية التابعة لها، إضافة إلى جوائز متنوعة تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال للمركز الأول، و20 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف للمركز الثالث, إلى جانب جوائز مالية بقيمة 40 ألف لمجموعة من المقالات المتميزة، وفرص تدريبية في مجال الكتابة.

وتهدف هيئة فنون العمارة والتصميم من هذه المسابقة إلى المساهمة في إثراء المحتوى العربي في مجال العمارة والتصميم، ودعم القطاع والمبدعين، وكذلك رفع مستوى الوعي بالقضايا المعاصرة في القطاع، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواهب المحلية لتطوير المحتوى المقروء، وإبرازهم، وتنميتهم، وتمكينهم، والمساهمة في بناء مجتمع مبتكر.

ودعت الراغبين بالمشاركة في المسابقة التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/article-competition.