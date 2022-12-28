هيئة فنون العمارة والتصميم تُطلق منصة تسجيل الباحثين والخبراء والفنيين

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أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم, منصة تسجيل الباحثين والخبراء والفنيين، التي تسعى إلى إثراء الأبحاث والممارسات الثقافية، وتوحيد الجهود البحثية ذات العلاقة بالقطاع.

ودعت الهيئة كل الباحثين والخبراء والفنيين للتسجيل في المنصة الإلكترونية الرامية إلى حصر وجمع الكفاءات في قطاع العمارة والتصميم لإعداد دليل مختص بالباحثين والخبراء والفنيين في مختلف مساراتهم المهنية، وذلك من خلال الرابط https://surveys.moc.gov.sa/ried/#smooth-scroll-top.

وتعد هذه المنصة فرصة لإظهار الخبرات والمهارات بقطاع العمارة والتصميم، بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير المحتوى عبر إتاحة فرصة تسجيل، وجمع معلومات مجتمع العمارة والتصميم، إلى جانب تسهيل الوصول إلى قواعد بيانات متنوعة وموارد بحثية متعددة تسهم في إثراء القطاع.

وتبذل الهيئة جهودها عبر منصة تسجيل الباحثين والخبراء والفنيين إلى تحقيق تطلعات مجتمع العمارة والتصميم، ومنها تمكين الخبرات الموجودة بالقطاع من خلال مراجعة الأعمال البحثية ذات العلاقة بالعمارة والتصميم، وتصنيف الباحثين والخبراء حسب اختصاصاتهم، والاستفادة من تلك الاختصاصات في تغذية المبادرات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وربط الخبرات الموجودة بالسوق، وتمكين الكفاءات الناشئة.

يذكر أن هيئة فنون العمارة والتصميم تعمل على تنظيم القطاع، وتنفيذ استراتيجيتها بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، عبر اتخاذ مبادرات وبرامج تساعد في دعم المعماريين والمصممين، ومواكبة النهضة الثقافية الشاملة التي تعيشها المملكة بمختلف المسارات الإبداعية.