هيئة “كفاءة الإنفاق” تفوز بجائزة “أفضل برنامج قيادي تنفيذي”

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فازت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية , بجائزة “أفضل برنامج قيادي تنفيذي”، ضمن جوائز HRSE KSA Awards 2024 , التي تمنحها “قمة الموارد البشرية” و”معرض اكسبو السعودية 2024″ للجهات والأشخاص المتميزين في مجالات الموارد البشرية، وذلك من بين أكثر من 130 جهة محلية وخليجية وعربية ترشحت للجوائز.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن الفوز بالجائزة يعدّ شهادة للهيئة في تطبيق إطار عملي مبتكر وشامل لإدارة الكفاءات الوطنية القيادية، يسهم في تنمية قدراتهم المهنية، ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وقالت : “هذا التكريم يتسق مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء منظمة عالية الأداء، ومع استراتيجية أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبرنامج تطوير القادة؛ المُنسدلة من المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 لدعم وتمكين القيادات التنفيذية لقيادة فرق العمل وتحقيق هذه المستهدفات، التي تمكّن الموظف من التطور المهني من خلال بيئة عمل جاذبة، معتمدة في ذلك على جذب ورعاية المواهب من أجل مستقبل مزدهر”.

وتهدف جوائز HRSE KSA إلى إبراز أفضل الممارسات الحديثة في مجال الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وأهميتها في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وتشمل جوائزها 10 فئات، ويتم تقييم الترشيحات من لجنة تحكيم تضم أكثر 15 خبيرًا في مجال الموارد البشرية واختيار الفائزين بناءً على معايير تتضمن أهمية المبادرة أو البرنامج وارتباطها بإستراتيجية المنظمة وآلية تنفيذ البرنامج وأبرز الأدوات المبتكرة المستخدمة والأثر والنتائج المحققة في تحقيق مستهدفات المنظمة .

وكانت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حققت مطلع العام الحالي المركز الثالث على مستوى المملكة في اعتماد “أفضل بيئة عمل” لعام 2023، التي تقدمها منظمة هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية “Great Place to Work”، نظير تميزها في نشر ثقافة بيئة العمل وتحسين تجارب الموظفين وتعزيز الصورة الذهنية للهيئة، على المستويين الداخلي والخارجي، والمركز الأول على مستوى الجهات الحكومية بالمملكة كأفضل ممارسات للموارد البشرية من مؤسسة Top Employers Instite.

وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.