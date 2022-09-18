هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي أعلى الجودة والتحسين المستمر Job

المؤهلات والخبرة:

ـ بكالوريوس الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة

المهام والمسؤوليات العامة:

ـ تنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل

ـ دعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير

ـ رفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط: رابط التقديم (اضغط هنا