أبرز الموادوظائف

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 4:43 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي أعلى الجودة والتحسين المستمر Job

المؤهلات والخبرة:

ـ بكالوريوس الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة

أخبار قد تهمك

المهام والمسؤوليات العامة:

ـ تنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل
ـ دعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير
ـ رفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط: رابط التقديم (اضغط هنا

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 4:43 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock