هيفاء وهبي توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد الموافقة على إقامة حفل غنائي لها بالرياض

أعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بعد الموافقة على إقامة أول حفل لها في المملكة، كما أنها وجهت الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “كثير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض”.

وتابعت: ” شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ أفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي”، حسب قولها.

جدير بالذكر أن تعليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، جاء بعد إعادة نشر تغريدة لتركي آل الشيخ قال فيها: ” تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي”.