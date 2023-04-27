“هُن لها”.. مجندات سعوديات في مهمة إنسانية على بر الأمان السعودي

المناطق-الرياض

يد تحمل الهموم وأخرى تهدي الورود، قدمت المجندات السعوديات وجها إنسانيا تناولته الوكالات العالمية خلال استقبالهن الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

فمع صورة المجندة السعودية التي كانت تحتضن طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء، والتي احتفت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة، توالت مشاهد لا تقل إنسانية لمجندات سعوديات أخريات.

وقدمت المجندات السعوديات مهام عسكرية رسمية عبرت عن معان إنسانية لطالما تميزت بها المملكة حكومة وشعباً في وقوفها مع أشقائها وأصدقائها من الدول العربية والصديقة في مختلف الظروف.

ولعبت المملكة دورا دبلوماسيا ولوجستيا كبيرا في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عددٍ من الدول الخليجية والأجنبية وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين من السودان إلى الأراضي السعودية.