“واتساب” بـ”الألوان” قريباً

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يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تطوير ميزة جديدة تمكن المستخدمين من اختيار الألوان التي يظهر بها التطبيق، وذلك لإضفاء لمسة جمالية جذابة للواجهة بالكامل.

وكشف التطبيق، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، عن أن الميزة الجديدة ستكون متوفرة في التحديث المستقبلي من إصدار iOS، حيث يمكن اختيار لون جديد من مجموعة من 5 ألوان مختلفة.

وتتوافق هذه الخطوة مع التزام واتساب بضمان أن نظامه الأساسي متاح للمستخدمين ذوي الاحتياجات من المصابين بإعاقات بصرية، كما تراعي التفضيلات المتنوعة وفقاً لشخصية المستخدم.