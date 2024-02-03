واتساب تختبر ميزة جديدة بشأن “جهات الاتصال”

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تُطور منصة واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية لديك.
ستُتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء قائمة “مفضلة” تضم جهات الاتصال التي يتواصلون معها بشكل متكرر.
تُعد ميزة “المفضلة” ميزة شائعة في العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى مثل تيليجرام وفايبر وسكايب.
كيف تعمل ميزة المفضلة؟
اختيار جهات الاتصال المفضلة:
- افتح تطبيق واتساب.
- انتقل إلى تبويب “المكالمات”.
- اضغط على أيقونة “النجمة” بجوار اسم جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى قائمة المفضلة.
عرض جهات الاتصال المفضلة:
ستظهر جهات الاتصال المفضلة في الجزء العلوي من تبويب “المكالمات”.
ستتمكن من الوصول إليها بسهولة لإجراء مكالمات صوتية أو فيديو.
فوائد ميزة المفضلة:
توفير الوقت:
ستسهل عليك هذه الميزة الوصول إلى الأشخاص الذين تتواصل معهم بشكل متكرر دون الحاجة إلى البحث عنهم في قائمة جهات الاتصال.
إدارة الاتصالات بفعالية:
ستتمكن من التركيز على الأشخاص الذين تهمك أكثر دون تشتت الانتباه من خلال سجل المكالمات الطويل.
تعزيز التواصل مع الأحبة:
ستُشجعك هذه الميزة على التواصل بشكل أكبر مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم.