واتساب تختبر ميزة جديدة بشأن “جهات الاتصال”

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تُطور منصة واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية لديك.

ستُتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء قائمة “مفضلة” تضم جهات الاتصال التي يتواصلون معها بشكل متكرر.

تُعد ميزة “المفضلة” ميزة شائعة في العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى مثل تيليجرام وفايبر وسكايب.

ستظهر جهات الاتصال المفضلة في الجزء العلوي من تبويب “المكالمات”. ستتمكن من الوصول إليها بسهولة لإجراء مكالمات صوتية أو فيديو.

فوائد ميزة المفضلة:

توفير الوقت:

ستسهل عليك هذه الميزة الوصول إلى الأشخاص الذين تتواصل معهم بشكل متكرر دون الحاجة إلى البحث عنهم في قائمة جهات الاتصال.

إدارة الاتصالات بفعالية:

ستتمكن من التركيز على الأشخاص الذين تهمك أكثر دون تشتت الانتباه من خلال سجل المكالمات الطويل.

تعزيز التواصل مع الأحبة:

ستُشجعك هذه الميزة على التواصل بشكل أكبر مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم.