“واتساب” يتيح مشاركة الحالة الصوتية بمدة دقيقة

المناطق_متابعات

أتاحت منصة التواصل الاجتماعي واتساب ميزة جديدة تُمكِّن المستخدمين من تسجيل الحالة الصوتية ومشاركتها بمدة تصل إلى دقيقة بدلا من 30 ثانية التي كانت في السابق.

ويستطيع المستخدمون الاستفادة من الميزة الجديدة بعد تحديث التطبيق، وتسجيل رسائل صوتية أطول ومشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

وتساعد الميزة المستخدمين في مشاركة تحديثات حالتهم الصوتية في ملاحظة صوتية واحدة غير منقطعة، مما يضمن وضوح الرسالة وتماسُكها، بدلا عن تقسيمها إلى مقاطع صغيرة لا تتجاوز 30 ثانية.

وفي سياق متصل تعمل المنصة على إطالة مدة مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون عبر الحالة لتصل إلى دقيقة واحدة بدلًا من 30 ثانية، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها قريباً.

يُشار إلى أن المنصة قدمت خلال الفترة الأخيرة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي منها إنشاء الملصقات التي يمكن توليدها عبر الأوامر النصية، وروبوت المحادثة المُتاح في بعض المناطق حول العالم.

وطوّر التطبيق مؤخراً بعض الميزات والتحسينات، كإضافة واجهة جديدة لمشاركة تحديثات الحالة، وميزة لاقتراح جهات الاتصال للدردشة معها، وميزة لتعطيل معاينات الارتباط، فضلاً عن خاصية جديدة لمعاينة الرسائل المثبتة.