“واتساب” يتيح ميزة “القنوات” للجميع

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أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، إطلاق ميزة “القنوات- Channels” لجميع المستخدمين في أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سيعرض التطبيق اقتراحات لبعض القنوات العالمية لرفع شعبيتها.

وتضمّن الإطلاق إضافة عدد من الخصائص، منها إمكانية التفاعل مع المستجدات من خلال الوجوه التعبيرية، والسماح لمديري القنوات بتعديل المستجدات التي ينشرونها خلال 30 يوماً.

وتشبه هذه الميزة القنوات الموجودة في تطبيق “تليجرام”، فعند الاشتراك في قناة ما مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.