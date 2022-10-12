واتساب يختبر برمجيات جديدة لتوسيع إمكانيات المحادثات الجماعية

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بدأ تطبيق واتساب في اختبار برمجيات جديدة لتوسيع إمكانيات المحادثات الجماعية بين مستخدمي التطبيق إلى 1024 مشاركًا، وهو ضعف العدد الحالي الذي يتوقف عند 512.
والميزة الجديدة التي سيتيحها التطبيق قد بدأ اختبارها بالفعل عند بعض المستخدمين عبر أنظمة Android وiOS، وفقًا لـ«روسيا اليوم».
يذكر أن منصة واتساب قد أعلنت قبل عدة أيام اختبار 5 ميزات جديدة وتغيرات كبيرة على تطبيق التواصل الأشهر حول العالم.
وشملت الميزات الخمس الجديدة، إتاحة إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات، والقدرة على الاختباء عندما تكون متصلًا بالإنترنت على واتساب، وإنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية، وكذلك إمكانية وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة، وأخيرًا القدرة على حفظ الرسائل المختفية.