واتساب يختبر برمجيات جديدة لتوسيع إمكانيات المحادثات الجماعية

وشملت الميزات الخمس الجديدة، إتاحة إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات، والقدرة على الاختباء عندما تكون متصلًا بالإنترنت على واتساب، وإنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية، وكذلك إمكانية وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة، وأخيرًا القدرة على حفظ الرسائل المختفية.