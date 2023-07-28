“واتساب” يدخل عالم الفيديو المباشر

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أطلق تطبيق “واتساب”، ميزة جديدة تتيح للمُستخدمين إرسال واستقبال رسائل الفيديو القصيرة الفورية عبر المحادثات، وذلك بعد أسابيع قليلة من اختبارها.

وأوضح التطبيق عبر منشور بمدونته الرسمية على الإنترنت، أنه بإمكان المُستخدمين حالياً تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة مع جهات الاتصال المسجلة بالحساب.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الميزة الجديدة في تسجيل مقطع فيديو تصل مدته إلى 60 ثانية، وذلك من خلال الضغط مطولاً على علامة الميكروفون للتبديل إلى وضع الفيديو، ثم الضغط مرة أخرى لتسجيل المقطع.