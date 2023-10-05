“واتساب” يسمح بـ”تثبيت الرسائل”

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أتاح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة (قيد الاختبار) تمكن المستخدمين من تثبيت الرسائل المهمة داخل المحادثات على غرار منصتي “إكس” و”فيسبوك” اللتين تسمحان بوضع دبوس التثبيت على المنشور لفترة معينة.

وتسمح الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، بتثبيت الرسائل من خلال 3 خيارات مختلفة، وهي التثبيت لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوماً، مع إمكانية إلغاء التثبيت يدوياً قبل انتهاء المدة.

وتعمل ميزة تثبيت الرسائل في المحادثات الفردية حالياً، حيث تظهر الرسائل المثبتة بشكل دائم في أعلى المحادثات ما يسهل الوصول إليها، مع توقعات بإتاحة الميزة في المجموعات في وقت لاحق هذا العام.