«واتساب» يطلق الدردشات الصوتية بـ 32 مشاركاً

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أطلق تطبيق «واتساب» ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع، تمهيداً لإطلاقها لعموم المستخدمين قريباً، حسب ما كشفه موقع WABetaInfo.

وكان الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في الخدمة التابعة لشركة ميتا، قد اكتشف في مارس الماضي في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق «واتساب» لنظام أندرويد ميزة (الدردشات الصوتية) Audio Chats بوصفها طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية.

والآن أطلق تطبيق «واتساب» المملوك لشركة ميتا، الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.23.16.19 لنظام أندرويد عبر متجر (قوقل بلاي)، الذي تأتي معه الميزة باسم (الدردشات الصوتية) Voice Chats، واكتشف الموقع تفاصيل مهمة بشأن كيفية عمل هذه الميزة.

إذ تظهر أيقونة جديدة لها شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية، في حال كانت الميزة متاحة للمستخدمين ومتوافقة مع المجموعة.

وأوضح الموقع أن النقر على هذه الأيقونة يؤدي إلى بدء دردشة صوتية تلقائياً مع وجود واجهة مخصصة. ويمكن لأي شخص في الدردشة الجماعية الانضمام إلى الدردشة الصوتية في أي وقت والبدء في التحدث.

وإذا ظلت الدردشة الصوتية فارغة، فسوف تنتهي تلقائياً بعد 60 دقيقة إذا لم ينضم إليها أحد. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أي شخص بدء دردشة صوتية أخرى في أي وقت.

ونبّه WABetaInfo إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الدردشات الصوتية إلا لمجموعات معينة. وبصورة عامة، قد تكون متاحة في مجموعات تضم أكثر من 32 مشاركاً، مع أن هذا الرقم هو الحد الأقصى لمن يمكنه الانضمام إلى دردشة صوتية في الوقت نفسه.

وتمتاز ميزة الدردشات الصوتية الجديدة عن المكالمات الجماعية الحالية بأنها تسمح ببدء مكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة.

وقال WABetaInfo إن القدرة على بدء الدردشات الصوتية تتوفر لبعض المستخدمين الذين يثبتون أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، وسوف تتاح لمزيد من الأشخاص خلال الأيام القادمة.

ويعتقد الموقع أن طرح الميزة يبدو كإصدار أوسع، لذا قد يتمكن بعض المستخدمين الذين لديهم إصدار ثابت من التطبيق من تجربة الميزة نفسها.