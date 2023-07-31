«واتساب» يطلق خاصية الفيديو المباشرة

المناطق_متابعات

أعلن تطبيق «واتساب»، إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، التي يجري حالياً تعميمها على كل المستخدمين، تمكّنهم من التواصل بشكل أفضل مع الآخرين داخل مجموعات الدردشة، ويمكن لأصحاب الإصدارات التجريبية التعامل مع الميزة في الوقت الحالي، إلا أنه من المقرر أن تتاح لجميع الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، أطلق واتساب رسمياً ميزة تسجيل رسائل الفيديو ومشاركتها لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية، وتشبه هذه الميزة في طريقة استخدامها الرسائل الصوتية، حيث إنه يمكنك بضغطة زر واحدة إرسال الفيديو.

ستظهر الخدمة على شكل أيقونة «كاميرا» مثل الرسائل الصوتية عند الضغط على أيقونة «الميكروفون»، ففي حال رغبت في تسجيل رسالة فيديو كل ما عليك هو الضغط على أيقونة الميكروفون مطولاً واختيار أيقونة «كاميرا» ثم قم بتسجيل الرسالة التي تريد.