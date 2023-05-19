“واتساب” يعلن رسمياً عن ميزة الدردشات المقفلة

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أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري رسمياً، عن إطلاق ميزة Locked Chats “الدردشات المقفلة”، ضمن خطط التطبيق لإضفاء مزيد من الحماية والخصوصية على المحادثات الخاصة والحساسة.

وأوضح التطبيق في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن خاصية “قفل الدردشة” المدمجة مع الميزة توفّر للمستخدمين حداً أقصى من الحماية والخصوصية عبر طبقة حماية إضافية للمحادثات.

ولفت إلى أن الخاصية تنقل الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص لا يمكن فتحه إلا بكلمة المرور الخاصة بالهاتف، أو عبر المقاييس الحيوية كبصمة الإصبع، كما تُخفي محتوى الدردشة المقفلة من الإشعارات بشكل تلقائي.