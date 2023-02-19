«واتس آب» تغييرات ضخمة بنظام «أندرويد»

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أطلق «واتس آب» بعض الميزات الجديدة والمثيرة لنظام «أندرويد» ولكن سيتعين على مستخدمي «آيفون» الانتظار للوصول إليها، وتتيح الميزة الأولى لمستخدمي «واتس آب» إرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو في وقت واحد في أي دردشة، مقارنة بـ30 فقط من قبل، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويمكن لمستخدمي «أندرويد» الآن تضمين أسماء وأوصاف أطول للمحادثات الجماعية وحتى تضمين تسميات توضيحية عند إرسال المستندات.

ويأتي ذلك بعد شهرين من طرح «واتس آب» قدرة الأشخاص على إنشاء صور رمزية شخصية واستخدامها كملصقات وصور للملفات الشخصية تمامًا كما هو الحال على «فيسبوك»، ويمكن رؤية وصف الميزات الجديدة عندما ينقر المستخدمون على «واتس آب» في متجر Google Play متبوعا بـ «ما الجديد»

وقد يضطر مستخدمو «أندرويد» إلى تحديث البرنامج قبل توفر الميزات الجديدة في التطبيق، وفي الوقت نفسه، يستطيع مستخدمو «آيفون» بالفعل إنشاء صور رمزية على «واتس آب» ولكن الميزات الثلاثة الجديدة الأخرى لا تزال في متناول اليد، ووفقا لـ«Meta» فإن وجود الصور الرمزية على «واتس آب» يهدف إلى تعزيز الخصوصية والتخصيص على النظام الأساسي.