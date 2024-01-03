“واجهة مكالمات” جديدة بـ”تليغرام”

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أعاد تطبيق “تليغرام” للمراسلة الفورية تصميم واجهة المكالمات الصوتية والمرئية بشكل كامل، وذلك في التحديث العاشر والأخير للتطبيق خلال عام 2023.

وكشف التطبيق عبر مدونته الرسمية عن أن التحديث يشمل إضافة تأثيرات حركية وخلفيات جديدة تتغير بشكلٍ ديناميكي وفقًا لحالة المكالمة، والتي تتميز باستهلاك أقل للبطارية مع أداء أفضل بالهاتف.

كما يشمل التحديث الذي يحمل رقم “10.5.0”، مزايا أخرى مثل تلاشي الرسائل عند حذفها على طريقة “طرقعة ثانوس”، وميزة “البوتات” المطورة التي تتفاعل مع المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي.