“واس” ترصد جمال الطبيعة وشلالات الأمطار التي روت الأرض في سنار وأعيوج جنوب رفحاء

المناطق_واس

رسمت شلالات الأمطار التي هطلت على جنوب محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية أمس، وشملت مركز لينة التاريخية، وأعيوج، وسنار مناظر خلابة لفتت الأنظار في أثناء تساقطها وكونت الشلالات وارتوت الفياض والأرض بالخيرات الربانية, لتمتزج قطرات المطر مع العشب، حاملةً معها بشائر الخير للمراعي.

ورصدت “واس” هذه المناظر في سنار وأعيوج، والشلالات التي تنحدر من سفوح الشغايا والشعاب التي اكتست بجمال الشجر والماء في منظرٍ أضفى على طبيعة المكان أجواء ساحرة، وتكتمل بجماليتها أصوات خرير الماء من مصبات الشغايا والشعاب.