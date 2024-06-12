“واس” و “53” عاماً من التميز والنجاح

سليمان عبدالعزيز السالم*

وكالة الأنباء السعودية (واس) وكالة الأنباء الرسمية للمملكة العربية السعودية، وتعد من أبرز المؤسسات الإعلامية بالمملكة والمنطقة العربية بشكل عام.

تأسست “واس” عام 1971م، ومنذ ذلك الحين لعبت دورًا كبيراً في نقل الأخبار والمعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي.

واكبت وكالة الأنباء السعودية (واس) مراحل تطور المملكة في تاريخها، وعكست صورة حقيقية للبلاد وأهلها، وعملت وتعمل كمرآة صادقة تنقل الأخبار والمعلومات من مواقع الأحداث في الداخل والخارج، وتسعى جاهدة لتحقيق الدقة والموضوعية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

منذ تأسيسها عملت “واس” بخطوات حثيثة لتصبح مصدرًا أساسيًا للأخبار بالمملكة، حتى اكتسبت خدماتها الإخبارية ثقة واسعة النطاق بفضل تحقيقها للدقة والموضوعية وفقًا للمعايير المهنية العالية، حيث تستخدم وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية لتوزيع خدماتها الإخبارية بشكل سريع داخل المملكة وخارجها، وتتعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والجهات الحكومية والمؤسسات لتلبية احتياجاتها.

وكالة الأنباء السعودية عضوٌ في الاتحاد العربي للأنباء ووكالة الأنباء العالمية (واحدة من أعضاء مجموعة الأنباء العالمية)، وتعمل على تبادل الأخبار والمعلومات مع وكالات الأنباء الأخرى في العالم، كما توفر خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية، وتعمل على توفير تغطية شاملة للأحداث السعودية والإقليمية والعالمية.

بالإضافة إلى نقل الأخبار، تعمل وكالة الأنباء السعودية على تعزيز التدريب الإخباري وتطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين السعوديين، وتنظم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات مختلفة مثل الصحافة، والتحرير، والتصوير الفوتوغرافي، والإعلام الرقمي، والتواصل الاجتماعي. وتهدف هذه المبادرات لتطوير المهارات الإعلامية وتعزيز الجودة والاحترافية في صناعة الإعلام بالمملكة.

وتتمتع “واس” بموثوقية عالية على الصعيد المحلي، حيث تعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات، وتقدم تغطية شاملة لجميع الأحداث والأخبار السعودية، بدءًا من الشؤون السياسية والاقتصادية وصولاً إلى الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتعمل على توفير معلومات دقيقة وموثوقة، وتلتزم بمعايير الصحافة المهنية في تقديم الأخبار والتحقق من صحتها.

بالإضافة إلى دورها المحلي، فوكالة الأنباء السعودية لها تأثير قوي على الصعيد العالمي، فهي تغطي الأحداث العالمية بمهنية عالية وتقوم بنقل الأخبار بشفافية وموضوعية، كما تقوم بإنتاج تقارير وتحليلات تغطي المواضيع العالمية الهامة وتوفر وجهات نظر متوازنة ومتنوعة.

تعتمد “واس” على شبكة واسعة من المراسلين والمحررين بجميع أنحاء المملكة وفي العديد من العواصم العالمية، مما يسمح لها بأن تكون على دراية بالأحداث الجارية وتنقلها بشكل فوري وموثوق، وتحظى بسمعة طيبة في الوسط الإعلامي الدولي، حيث تعتمد العديد من وسائل الإعلام والوكالات العالمية على محتواها ويستشهدون بها في تغطية الأخبار، وتتميز الوكالة بتوفيرها للأخبار باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل على المتابعين العرب والعالميين الوصول للمعلومات والتحليلات التي تقدمها بيسرٍ وسهولة.

تعكس موثوقية “واس” أيضًا في الجهود التي تبذلها في مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات، وتعتبر الوكالة مسؤولة عن نقل الأخبار بشكل صحيح وتحقق من صحتها قبل نشرها، كما تعمل على نشر التوعية بأهمية الصحافة المهنية والمصداقية في عالم الإعلام.

وبصفة عامة، تلعب وكالة الأنباء السعودية دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية ونشر الأخبار والمعلومات الموثوقة بالمملكة وعلى الصعيد العالمي، وتعمل على تعزيز الوعي الإعلامي وتوفير منصة للتواصل والتفاعل مع الجمهور، مما يسهم في تعزيز الحوار العام.

ووكالة الأنباء السعودية (واس) رائدة في نقل الأخبار وتعزيز التدريب الإخباري في المملكة وتسعى جاهدة لتحقيق الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتستخدم التكنولوجيا لتوزيع الأخبار بسرعة وكفاءة؛ كما تلعب دورًا هامًا في تطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين بالمملكة وتعزيز المهارات الإعلامية والاحترافية.

تعمل وكالة الأنباء السعودية بموثوقية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتلتزم بمعايير الصحافة المهنية خلال تغطيتها الشاملة ومواكبتها للأحداث الجارية، وتلعب دورًا هامًا في توفير المعرفة والتواصل في المملكة وخارجها.

*كاتب ومستشار اعلامي