واشنطن ترى أن تحرير الأسرى عرقل الهدنة.. وتدعو لتصويت أممي

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أعلنت الولايات المتحدة، مساء الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما “من دون تأخير” بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت الاثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان “اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأميركي.. الداعم للمقترح” الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي وفقا لـ “العربية”.

وأضاف “يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق”، في حين تعرضت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

في نهاية مايو، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على ثلاث مراحل، مدة كل منها حوالي أربعين يوما، للانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.

ويحمّل مشروع القرار الأميركي بوضوح حركة حماس مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة.

نسخة ثالثة من مشروع القرار

وفي نسخته الثالثة التي وزعت الأحد على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، “يرحب” النص بهذا المقترح. كما يؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل “وافقت” على المقترح. ويحض النص حماس “على قبوله أيضا ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه من دون تأخير وبلا شروط”.

ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.

وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار “فوري وكامل”، وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، و”تبادل” الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من “المناطق المأهولة في غزة”، ودخول المساعدات الإنسانية.

ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل “طالما استمرت المفاوضات”.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).

إصرار نتنياهو

يأتي هذا بينما قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة “إن. بي. سي. نيوز” اليوم الاثنين إن نجاح إسرائيل في تحرير أربعة محتجزين في عملية عسكرية موسعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ستزيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصراراً على مواصلة العمليات العسكرية وليس الموافقة على وقف إطلاق النار.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد قتلى هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات الذي حررت خلاله المحتجزين الأربعة إلى 274 قتيلاً، ما رفع إجمالي ضحايا الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفا و84 قتيلا، و84 ألفا و494 مصابا.