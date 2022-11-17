واشنطن تصعد لهجتها ضد الصين مجددًا.. ماذا يحدث؟

صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها تجاه الصين، مؤكدة أنها لن تسمح للصين بأن تمتلك أقوى جيش في العالم.

وتفصيلا، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الجيش الصيني إلى أقوى جيش الكرة الأرضية.

وأوضح مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: “نحن سنكون الأولين في العالم بعد خمس سنوات وبعد عشر سنوات وبعد خمسين عاما، ولن نسمح للصين بأن تكون الأولى في العالم”.

وأضاف المسؤول الأمريكي “إن الصين تعتزم تحقيق المساواة أو تجاوز الولايات المتحدة من الناحية العسكرية، وإن بكين تعمل على تنفيذ هذه المهمة”، مضيفا “نحن لا نراوح مكاننا ونعمل على ذلك أيضا”.

وتابع : “ما دمنا في المركز الأول عالميا فسنقوم بردع الحرب التي يخشاها الكثير من الناس، الحرب بين الدولتين العظميين أي بين الصين والولايات المتحدة”.