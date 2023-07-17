واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط لحماية الملاحة

المناطق_وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين “يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة”.

وكان مسؤول عسكري أمريكي قد كشف قبل أيام، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات “إف 16” إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الجاري، لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

تعزيز طائرات A-10

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأمريكية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

يأتي هذا بعد قرار أمريكا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.