واشنطن تهدد بمعاقبة داعمي استفتاءات الانضمام لروسيا

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات “أكثر قوة” على دول ثالثة لدعمها استفتاءات انضمام عدد من مناطق أوكرانيا لروسيا.

وتنص وثيقة نشرتها الوزارة على أن الإدارة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على المواطنين الأجانب والكيانات القانونية الداعمة للاستفتاءات في تلك المناطق وفي دونباس.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض العقوبات لمحاسية الأفراد الذين يقدمون الدعم لمن يخضعون للعقوبات الأمريكية أو يدعمون “الأنشطة الخاضعة للعقوبات”.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات على كيانات من دول ثالثة قد تمس “صفقات جوهرية” لتقديم دعم مادي للقوات المسلحة الروسية أو قطاع صناعة الدفاع الروسية.