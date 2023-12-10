واشنطن توافق على بيع قذائف دبابات شديدة الانفجار لإسرائيل

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في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية إبرام صفقة لبيع قذائف دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.

قذائف إم830 إيه1

وأضاف البنتاغون في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من قذائف إم830 إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا

وكان مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق قد كشفا عن أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة.

وأفاد مسؤول أمريكي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأمريكية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان، تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراع.

لا تعليق قبل إخطار الكونغرس

بدوره، قال بول “عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوما لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما (وزارة الخارجية) بإقرارها الآن”، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية، أنه كشأن سياسي “لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا”.

500 مليون دولار

يأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني منذ الرد الإسرائيلي على هجوم مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار وهو ليس جزءا من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار يتضمن تمويلا لأوكرانيا وإسرائيل.

وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

أسلحة أمريكية لإسرائيل

يذكر أن تقريراً في صحيفة “وول ستريت جورنال” نشر في الثاني من الشهر الجاري، كشف أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة.