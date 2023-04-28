واشنطن: دول مُعادية قد تُهرب المتهم بتسريب الوثائق السرية

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنّ دولاً معادية قد تُساعد الجندي جاك تيشيرا المُتهم بتسريب وثائق سرية على الفرار حال إطلاق سراحه بكفالة.

وأكد المدعون الفيدراليون، خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أن تيشيرا يشكل خطراً مستمراً على الأمن القومي الأمريكي، مشددين على ضرورة بقائه في السجن حتى محاكمته.

ونوهوا إلى أن المُتهم لديه تاريخ من الإدلاء بتصريحات عنيفة، كما كان يملك العديد من الأسلحة.

والتحق تيشيرا بالقوات الجوية للحرس الوطني عام 2019، وكان متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، حيث استغل تصريحه الأمني من فئة “سري للغاية” للوصول إلى المستندات السرية.