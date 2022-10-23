واشنطن لا تملك سوى “رمية نرد نووية” لمنع كارثة في أوكرانيا

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رأت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن فرصة استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا منخفضة، لكنها آخذة في الازدياد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد باستخدام الأسلحة النووية في بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا قبل ثمانية أشهر تقريبًا.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسير منذ ذلك الحين على خط رفيع بين دعم أوكرانيا بما يكفي للقتال ضد روسيا، ودون استفزاز بوتين لتصعيد الحرب و”التحول إلى استخدام السلاح نووي”. وقد نجح بايدن حتى الآن في مسعاه المتوازن.

لكن الحرب الروسية تشهد في الوقت الراهن مرحلة جديدة أكثر خطورة. فنجاح أوكرانيا في دفع القوات الروسية إلى الانسحاب في سبتمبر/ أيلول أجبر بوتين على مواجهة حقيقة احتمالية الخسارة.

وبدلاً من الاعتراف بالهزيمة، ضاعف بوتين في من قوته وقام بتجنيد 300 ألف جندي إضافي في روسيا وضم أربع مناطق متنازع عليها في جنوب وشرق أوكرانيا حيث أعلن الأحكام العرفية، وأكد أنه سيدافع عن هذه المناطق الجديدة و”سيستخدم جميع أنظمة الأسلحة المتاحة. هذه ليست خدعة”.

ورأت الصحيفة أن استمرار حملة أوكرانيا، المدعومة من الولايات المتحدة، لإخراج روسيا من هذه المناطق – يعني تجاوز الخط الأحمر الروسي لاستخدام الأسلحة النووية. وهو ما ينذر بصدام مباشر قريبًا. وقد نواجه أول استخدام للأسلحة النووية في الحرب منذ أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على اليابان عام 1945.

ماذا يمكن أن تفعل إدارة بايدن أقل مما تعتقد. لا توجد وسيلة لمنع روسيا من شن هجوم نووي ضد أوكرانيا.

تمتلك روسيا عددًا كبيرًا جدًا من الأسلحة النووية في مخزونها (حوالي 4500) لا تستطيع معه الولايات المتحدة حتى التفكير في أي نوع من الهجوم الوقائي. ولا يمكن للدفاعات الصاروخية أن تعترض بشكل موثوق هجومًا روسيًا على الولايات المتحدة أو أوكرانيا.

لذلك، يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى “ردع” بوتين عن استخدام الأسلحة النووية. والردع هو فن توجيه التهديدات المضادة. ولذا فإن أفضل ما يمكننا فعله هو محاولة إقناع بوتين بعدم الهجوم.

في الآونة الأخيرة، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، من “عواقب كارثية”. وحذر وزير الخارجية أنطوني بلينكين من عواقب “مروعة”.

وردا على سؤال عما سيقوله إذا كان بوتين يفكر في استخدام الأسلحة النووية، قال بايدن إن رد الولايات المتحدة سيكون “عقلانيا” وأن روسيا “ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى. واعتمادًا على مدى ما يفعلونه سيكون الرد”.

وأشارت المجلة إلى أن الوضع الحالي خطير للغاية لأن قرار استخدام الأسلحة النووية يعود في النهاية إلى بوتين، وليس لنا نحن، ولا نعرف ما يفكر فيه لأن الرجل الذي يتخذ هذا القرار – أعني، إنه رجل واحد. وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لشبكة سي إن إن: “لا توجد قيود على بوتين. مثلما اتخذ قرار غزو أوكرانيا، يمكنه اتخاذ قرارا آخر.”

وخلصت المجلة إلى أن الردع هو كل ما لدينا، هو أن نقوم برمي النرد النووي مرة أخرى، تمامًا كما فعلنا قبل ستين عامًا أثناء أزمة الصواريخ الكوبية.

في ذلك الوقت كنا محظوظين وتجنبنا الحرب النووية. ولكن كما يعلم أي مقامر، قد ينفد حظنا في مرحلة ما. وإذا كنا محظوظين بما يكفي للخروج من هذه الأزمة، فنحن بحاجة إلى أن نكون جادين بشأن خفض الترسانات النووية وفطم أنفسنا عن الردع النووي واستبداله بشيء أفضل – قبل فوات الأوان.