واشنطن: لا نمانع شن كييف هجمات على القرم بأسلحة أمريكية (فيديو)

نشرت قناة العربية فيديوجراف حول حرب جديدة تدخل فيها واشنطن ضد موسكو.

وذكر أن الولايات المتحدة لا تمانع شن أوكرانيا هجمات على القرم باستخدام مقاتلات 16-F باعتبارها أرضا أوكرانية محتلة، كما تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن لتزويد كييف بطائرات 16 -F

وأفاد بأن الرئيس الأوكراني أكد أن الطائرات لن تهاجم الأراضي الروسية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا، مما دفع روسيا للرد على لسان سفيرها لدى واشنطن وقال إن أي هجوم على القرم سيعد هجوما على موسكو.

وأضاف أن قرار الضوء الأخضر الأمريكي لتزويد أوكرانيا بـ F-16 يعد قرارا تاريخيا وفق “زيلينسكي”، كما ستدعم واشنطن مبادرة مشتركة لحلفائها لتدريب أوكرانيين على الطائرات.