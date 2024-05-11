واشنطن: من المعقول تقييم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة انتهكت القانون الدولي

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس (السلطة التشريعية)، مساء أمس الجمعة، أنه “من المعقول تقييم” أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهكت القانون الدولي، مشيرةً إلى أنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن التقرير قوله: “خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، إلى أنه من المعقول تقييم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل”.

واعتبر التقرير أن “التأكيدات التي قدمتها إسرائيل، في مارس(آذار الماضي)، بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي هي ذات مصداقية وموثوقة، وبالتالي تسمح باستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية”، لافتًا إلى أن “إسرائيل لم تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وذكر التقرير أن “إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية”، مشيرًا إلى أن “النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ”.