“وافي” الشريك الاستراتيجي بمعرض ريستاتكس الرياض 2023

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تُشارك لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023، برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 7 – 10 مارس 2023 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يهدف إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في جهود تنوع مصادر الاستثمار وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات وتوجهاته الحديثة والتعرف على الشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان وما آخر ابتكارات السوق في التصاميم الداخلية والخارجية وصولاً إلى مميزات وبرامج التمويل للمساكن واستشراف حجم الطلب والقدرة الشرائية، بما يسهم في معرفة المستهدف المتبقي الذي يسعى برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتحقيقه وهو رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70%.

أوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” الأستاذ نايف بن نواف الشربف أن المشاركة في معرض ريستاتيكس الرياض العقاري 2023 -الذي يعد الملتقى السنوي الأكبر لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية- تأتي إمتدادًا لسعي “وافي” في التعريف بدورها واستعراض خدماتها وبرامجها التي من شأنها تعزيز النمو في قطاع البيع أو التأجير على الخارطة وزيادة المعروض السكني أو التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو السياحي وغيرها بما يحقق متطلبات الأسر السعودية والمستثمرين.

يتضمن جناح “وافي” المشارك في معرض ريستاتكس الرياض 2023 التعريف بقطاع البيع أو التأجير على الخارطة ومميزاته للمستفيدين والمطورين العقارين وما تقدمه “وافي” من رخص تنظيميه لعمل المطورين والمسوقين والوسطاء العقارين بالإضافة للبرامج التدريبة والتأهيلية التي ترفع من معدلات التنافسية بالأوساط العقارية، وكذلك استعراض آخر المشاريع المنجزة بشكل كامل بعد أن كانت على الخارطة.

كما تُشارك “وافي” بعدد من إداراتها الخدمية للتسهيل على المستفيدين الوصول لخدماتها ومعرفة الإجراءات والآليات الخاصة بالحصول على رخص البيع أو التأجير أو التسويق أو العرض للمشاريع على الخارطة واشتراطات الحصول على شهادات التأهيل، كذلك التعريف بالمسارات والمنتجات التمويلية التي تقدمها وتضمن بنودها حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

يذكر أن معرض ريستاتيكس العقاري الذي يُقام سنوياً وبشراكة استراتيجية مع “وافي” يعد الملتقى الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والاستثماري والتمويلي في المملكة العربية السعودية ويجمع كل المهتمين من أسر وأفراد وقطاعات ومؤسسات تحت سقف واحد.